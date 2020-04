Rugani, Matuidi e Dybala sono risultati ancora positivi al secondo tampone. Cosa succede, adesso, con la Juventus? La squadra è suddivisa in tre blocchi: il primo è formato da Ronaldo, giunto in Portogallo prima della positività di Rugani, datata 11 marzo. E' rimasto a casa, con la sua famiglia, e lì ha trascorso le due settimane di isolamento senza avere sintomi. Il secondo gruppo è formato invece da quei giocatori partiti prima della scadenza delle due settimane di isolamento una volta ottenuto il doppio tampone negativo; il terzo, invece, coloro i quali sono partiti negli ultimi giorni. La società sta cercando di capire quando ci saranno delle date per la ripresa delle attività, poi richiamerà i giocatori conteggiando anche il periodo di quarantena obbligatorio che scatterà al rientro.