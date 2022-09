Protagonista di una "chiacchierata" con Mario Sconcerti per Il Corriere della Sera, Massimilianoha parlato anche dei tempi di recupero di Federicoe Paul. Ecco le sue dichiarazioni: "Potremo contare a gennaio su Chiesa e Pogba, poi vedremo cosa potergli chiedere subito. Non sono biciclette. Quanto tempo dovranno avere per tornare alla loro altezza? Ci sono difficoltà oggettive, le conosco, non alleno da un giorno e ho sempre sbagliato poco. Ma ripeto, questa di adesso è una Juventus virtuale. Sono contento del progetto di mercato, mi è piaciuto. Ma i giocatori in campo non ci sono. Provate a togliere all’Inter o al Milan cinque titolari".