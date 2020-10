In attesa di capire quando arriverà e quale sarà la decisione del Giudice Sportivo sull’annullamento di Juventus-Napoli, la squadra di Pirlo si preparerà al match contro il Crotone, in programma sabato 17 ottobre alle 20.45 all'Ezio Scida. Alla ripresa degli allenamenti, i bianconeri non potranno contare su ben 13 giocatori attualmente impegnati con le rispettive nazionali. Come riporta Sky Sport, molti di loro torneranno solo alla fine della prossima settimana, come Federico Chiesa e Paulo Dybala, che si presenteranno a ridosso della sfida contro la squadra di Stroppa.