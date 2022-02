Quando rientrerà Giorgio Chiellini? Il capitano, infortunatosi al polpaccio contro il Verona, è in ripresa e probabilmente rientrerà dopo la Champions, a Empoli. Ci spera anche Federico Bernardeschi, che però potrebbe dover pazientare un po’ di più. In quel caso Bernardeschi tornerebbe utile per la semifinale d’andata di Coppa Italia contro i viola di Vincenzo Italiano (2 marzo a Firenze).