E i tre esclusi? Quando rientreranno? Sono giorni anche di domande, queste, sull'atteggiamento della squadra: in campo e fuori. Dybala, Arthur e McKennie sarebbero serviti tantissimo nella garra dell'Olimpico di Torino, ma ha prevalso la voglia di dimostrare sul solito chiudere un occhio. Intanto, i tre continuano ad allenarsi a parte e aspettano segnali per il reintegro. Pirlo ha raccontato di non aver ancora deciso il da farsi, ma - come conferma il Corriere dello Sport - la giornata del reintegro dovrebbe essere proprio oggi. La Juve, insomma, è pronta a riabbracciare tre protagonisti per un finale di stagione caldissimo.