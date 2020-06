Quando torna Alex Sandro? L'emergenza a sinistra della Juve è di quelle particolarmente difficili: non solo l'infortunio del brasiliano titolare sull'out mancino; a questo si è aggiunto anche il problema fisico subito da Mattia De Sciglio, infortunatosi proprio nell'ultima gara con il Bologna, e la squalifica di Danilo che ha lasciato letteralmente senza terzini Maurizio Sarri. Di 'ruolo', infatti, per la gara contro il Lecce è rimasto soltanto Juan Cuadrado. Sia De Sciglio che Alex Sandro potrebbero tornare per Juve-Atalanta.