1









Dopo il 2-2 con la Roma la testa di Andrea Pirlo è già proiettata alla sfida di domenica sera contro il Napoli dell'amico Rin Gattuso. Poche scelte per l'allenatore bianconero, che avrà a disposizione gli stessi giocatori avuti nelle prime due giornate. Alex Sandro e Bernardeschi dovrebbero tornare dopo la sosta per le Nazionali: entrambi sono alle prese con due lesioni muscolari (ai flessori della coscia destra il terzino e al retto femorale della coscia sinistra l'ex Fiorentina) rimediate in periodi diversi; Berna si è fatto male mentre era in ritiro con la Nazionale a inizio mese, e Alex Sandro due giorni prima del debutto in campionato.