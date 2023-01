Tra i giocatori assenti c'è anche, ancora condizionato dalla pubalgia che ormai lo tiene fuori da metà ottobre con la. Della sua situazione parla Tuttosport, che fa un programma di quando potrebbe tornare a disposizione di Allegri. Secondo il quotidiano, non ci sarà sicuramente contro l'Udinese e anche la sua convocazione per il big match contro il Napoli è tutt'altro che scontata, anzi. L'attaccante serbo dovrebbe tornare infatti tra la sfida con il Monza di Coppa Italia e quella con l'Atalanta, per averlo poi al top nel mese di febbraio.