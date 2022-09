Mettiamola così: non è proprio un sospirone di sollievo, a pieni polmoni. Però la paura si è un po' dissipata, lasciando le nuvole all'orizzonte. Wojciechsi è fermato: la palla sfuggita gli è costata caro. Ma non carissimo. Si tratta di trauma distorsivo e salterà certamente la trasferta di domani a Firenze e il Psg. P"La sua disponibilità sarà valutata in base all'evoluzione della sintomatologia". Cosa vuol dire, quel pezzo di comunicato della Juventus? A causa del notevole gonfiore, non è possibile per ora vedere e capire in maniera precisa la situazione clinica dell'articolazione. Come racconta Tuttosport, salvo complicazioni, il portiere potrebbe sperare e pensare di tornare disponibile per la partita con la Salernitana. Dipenderà però dal dolore e anche dal tempo che servirà per far sgonfiare la caviglia.