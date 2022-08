È fermo ai box da dopo l'amichevole contro l'Atletico Madrid il portiere polacco. Un problema muscolare l'ha tenuto lontano dal campo. Mattiaha comunque offerto 180 minuti in Serie A con la porta inviolata, fornendo le garanzie richieste. Come riporta la Gazzetta dello Sport però il portiere polacco ha smaltito il problema muscolare ed ora è pronto a ritornare in campo.