Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, sono ancora da valutare le condizioni di Aaron Ramsey. Rivedere il gallese in campo con il Cagliari è fuori discussione, ma non è detto che il rientro possa arrivare in Champions League contro il Ferencvaros (martedì 24 novembre): 20 i giorni di degenza stabiliti lo scorso 5 novembre dopo l'infortunio muscolare rimediato proprio nella sfida d'andata con gli Ungheresi, il reparto di centrocampo non è in difficoltà e questo convince staff medico e tecnico ad avere prudenza e non affrettare i tempi. Ecco perché, per Ramsey la Juve si prenderà tutto il tempo necessario, con la possibilità di reintegrarlo anche con calma il 28 novembre contro il Benevento.