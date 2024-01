Adriensalterà anche la gara tra Juventus ed Empoli in programma sabato alle ore 18 all'Allianz Stadium. Il problema al polpaccio persiste e la volontà della Juventus e quella di evitare infortuni più gravi. Il centrocampista francese aveva già saltato la gara contro il Lecce in trasferta. L'obiettivo chiaro di Madama è quello di riavere Adrien a disposizione per il prossimo 4 febbraio quando la squadra di Massimiliano Allegri sarà impegnata a San Siro per il big match contro l'Inter che potrebbe essere uno snodo chiave in ottica Scudetto.