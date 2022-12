Sono i giorni dei rientri. E lo saranno anche per Paul. Il centrocampista francese si è rintanato nel luogo del cuore: Miami. L'ha fatto per tornare al lavoro in un certo clima e - soprattutto - per concentrarsi al massimo sul recupero fisico, dopo aver vissuto la prima parte di stagione totalmente da spettatore. Domani Paul sarà al centro sportivo della Juventus per proseguire l'iter riabilitativo.