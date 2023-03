Mentre il campionato é fermo per la sosta nazionali, Paulcontinua a lavorare per tornare in campo. Secondo quanto riporta Tuttosport, il centrocampista francese ha messo nel mirino la gara di andata di Europa League contro lo Sporting Lisbona, in programma il 13 aprile. non sarebbe da escludere, però, una sua convocazione contro l'Inter il 4 aprile.