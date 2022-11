Per Leandrol'infortunio muscolare non rappresenterà un problema in vista del Mondiale, nel senso che un posto per lui ci sarà comunque. Ma già in ritardo di condizione, arrivare in Qatar senza altri minuti nelle gambe, potrà condizionare la sua rassegna iridata. Quando torna intanto? Più Verona che Inter per lui, la Juve fretta non ne ha più.