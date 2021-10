Mentre ieri la Juventus giocava con l'Alessandria in amichevole alla Continassa, su un campetto confinante Alvaro Morata proseguiva il lavoro di recupero dall'infortunio muscolare che l'ha colpito durante la gara con la Sampdoria del 26 settembre. Ma quando torna a giocare il centravanti spagnolo?

Ce lo spiega Tuttosport oggi in edicola: "Con la sosta del campionato di mezzo, non c’è la volontà di forzare il rientro, ma le tappe per il completo recupero del numero 9 bianconero sono fissate: al momento degli esami strumentali, quando è emerso che l’attaccante aveva subito una lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale della coscia destra, la prognosi era stata di circa 3-4 settimane. E si ragiona su questa tempistica per il ritorno: assente nel derby contro il Torino, Morata potrebbe essere nuovamente a disposizione di Massimiliano Allegri per un altro derby, quello d’Italia contro l’Inter.

Appuntamento a domenica 24 ottobre, quando la Juventus scenderà in campo a San Siro contro i campioni d’Italia. Obiettivo ritenuto fattibile sia dallo staff medico sia da quello tecnico, visti anche gli ultimi progressi messi in mostra da Morata, che potrebbe riaggregarsi al gruppo la prossima settimana. E saranno quelli i giorni decisivi: si dovranno, infatti, valutare le risposte del giocatore all’aumento dei carichi di lavoro.

Nel caso di rientro in casa dell’Inter il centravanti spagnolo salterebbe complessivamente soltanto quattro partite: oltre a Chelsea e Torino, disputate prima della sosta, la Roma domenica prossima alla ripresa del campionato e la trasferta di Champions League a San Pietroburgo contro lo Zenit. "