Maurizio Sarri aspetta i rientri dall'infermeria della Juve. Come riporta Tuttosport, Sami Khedira è alla prese con la riabilitazione post intervento di pulizia del ginocchio. Il tedesco s’avvicina al rientro in squadra: se tutto andrà secondo programmi, Sarri ritroverà Khedira in gruppo a metà febbraio e di lì a poco potrà gradualmente riproporlo in campo.