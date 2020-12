Finalmente, si riparte. Dopo l'ultima gara fissata per il primo novembre, adesso la Juventus di Andrea Bonatti, la formazione Primavera, ha una data dalla quale ripartite. Secondo quanto riportato da Tuttosport, è il 23 gennaio il giorno giusto per il ritorno in campo con la settima giornata: la Juve, che deve recuperare anche le sfide con Ascoli e Sampdoria, ospiterà il Sassuolo. E il calendario vedrà riprendere la Coppa Italiacon gli ottavi, sarà davvero lungo: le finali scudetto sono state posticipate dal 23 al 29 giugno. Poi ci sarà la Youth League, a eliminazione diretta...