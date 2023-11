La data cerchiata di rosso è il 26 maggio, Juventus-Monza, ultima giornata di Serie A. La stagione 2023-24 per Nicolòè perduta ma non del tutto: la squalifica del centrocampista bianconero scadrà qualche giorno prima (è iniziata il 20 ottobre e durerà 7 mesi) e lui potrebbe scendere in campo ancora un’ultima volta in questo campionato. Così come può essere convocato per l’Europeo (se l’Italia si qualificherà). Lo riporta Gazzetta.