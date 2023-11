Il recupero di Mattiaresta ancora in corso. L'ex giocatore del Milan è ancora out e si prospetta un rientro più lungo del previsto, con il suo ritorno a pieno regime ora fissato per l'inizio del nuovo anno. Il giocatore aveva subito un infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante la partita Juventus-Lecce lo scorso maggio. Questa situazione ha richiesto un periodo esteso di riabilitazione, e la sua presenza in campo sarà attesa con ansia nel corso delle prime fasi del 2024.