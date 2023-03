Come racconta Gazzetta,, segnato dal grave infortunio della passata stagione e dai tanti mesi trascorsi ai box, avverte l’esigenza di farsi visitare – e forse pure rassicurare – anche dal luminare delle ginocchia. Se il tagliando di Fink dovesse confermare l’esito degli accertamenti post Friburgo e Inter, anche per Chiesa sarà più facile gestire e andare oltre certi dolori. E soprattutto giocare libero di testa, tanto negli strappi e nei dribbling quanto nei cambi di direzione e nelle conclusioni in porta. Una condizione necessaria per ritornare in tutto e per tutto il Federico pre infortunio.