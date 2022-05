Come racconta Gazzetta, per l'attacco la situazione in casa bianconera attualmente è la seguente: Federico Bernardeschi andrà via a scadenza, come Paulo Dybala, e lascerà un buco sulle corsie esterne (gioca indifferentemente a destra e a sinistra). Rientrerà Federico Chiesa, out per l’intervento al crociato, ma non prima di ottobre e in ogni caso ci vorrà un po’ prima di rivederlo al top.