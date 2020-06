Attraverso il proprio profilo Twitter, la Juve ha emanato un breve comunicato ufficiale riguardo alle condizioni del Pipita, bloccatosi questa mattina in allenamento per un problema muscolare. "Nel corso della seduta di allenamento odierna - si legge sui social -, Gonzalo Higuain ha accusato un risentimento muscolare alla regione posteriore della coscia destra. Gli esami eseguiti al J|Medical hanno escluso lesioni. Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni". Quando, dunque, potrebbe tornare? Non è scontato che salti Juve-Milan, anche se è complicato rivederlo subito in azione. Più probabile che rientri per la ripresa del campionato.