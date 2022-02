Altro giro, altro allenamento a parte. Paulo Dybala conta i giorni per il rientro, ma non arriverà subito, almeno non nella prossima partita di Firenze. L'argentino era già stato dato "in dubbio" nel weekend: per Allegri sarebbero stati infatti decisive le 48 ore che portavano alla vigilia, e cioè a domani. Responso: resta a casa, rischiare al momento non porterebbe nulla di buono.



ALTRA PARTITA SALTATA - Sì, altro giro, ma anche altra partita saltata per Dybala. Che anche oggi si è allenato a parte e che solo nel post Fiorentina dovrebbe rientrare insieme al gruppo, nel mirino c'è la gara interna di campionato con lo Spezia. La Juve aspetta il suo numero dieci, anche perché con Vlahovic si sono visti solo sprazzi e in tanti vorrebbero vedere maggiore continuità da parte della coppia. Ecco, a rispondere presente dovrà essere proprio Dybala, in giorni caldi e non solo per il rientro in campo: si parlerà tanto e a lungo anche del rinnovo nelle prossime ore.