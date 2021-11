È sulla via del ritorno in campo, Mattia De Sciglio. In questo momento di sofferenza sugli esterni, dopo l'infortunio di Danilo, De Sciglio potrebbe tornare utile alla causa. Secondo quanto riporta Gazzetta: "Test in programma anche per Mattia De Sciglio, che punterà quantomeno alla convocazione e possibilmente a uno spezzone di gara: diversamente, se ne riparlerà con la Salernitana".