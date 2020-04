1









Anche Matthijs De Ligt ha lasciato Torino e l'Italia. Il difensore è tornato in Olanda insieme alla compagna Annekee, che ha pubblicato un video dell'ex Ajax mentre si allena insieme al fratello. Con De Ligt quindi i giocatori della Juventus all'estero sono saliti di nuovo a nove, l'unico ad essere rientrato è Miralem Pjanic poco più di una settimana fa. Secondo il ragionamento di molti, il ritorno di De Ligt in Olanda sarebbe un segnale dell'annullamento definitivo del campionato. In realtà, come raccontato questa mattina dai quotidiani sportivi, l'olandese ha in programma di rientrare già domenica.