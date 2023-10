«Danilo, a seguito dell’infortunio occorso con la propria nazionale, è stato sottoposto presso il JMedical a valutazioni cliniche e strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica». Con questa nota pubblicata nel primo pomeriggio di ieri, la Juventus ha confermato l’entità dell’infortunio occorso al capitano durante la gara di qualificazione al Mondiale tra Brasile e Venezuela. Di ritorno dalla sosta per le nazionali, Danilo salterà certamente le gare con Milan, Verona e Fiorentina. Nell’ipotesi migliore, si rivedrà in campo con il Cagliari, anche se la data più probabile per il rientro è il 26 novembre contro l’Inter, dopo la prossima pausa per le nazionali. Oggi, intanto, la Juve ha ripreso ad allenarsi alla Continassa. Lo riporta Gazzetta.