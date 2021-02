1









Quando torna Juan Cuadrado? Ne scrive oggi Tuttosport: il colombiano punta a tornare in forma per il ritorno degli ottavi Champions League con il Porto. Il colombiano punta al 9 marzo, insomma, che è lo stesso obiettivo prioritario anche di Bonucci e Chiellini. Il jolly bianconero, però, ha intenzione di anticipare anche un po' le tappe: con la Lazio vorrebbe esserci, vorrebbe farlo già da protagonista. Del resto, se lo augura anche Pirlo: Cuadrado resta il miglior assist-man e ha mandato a segno 13 volte i compagni: nessuno sa interpretare quel ruolo come fa Juan. E presto tornerà ad arare quella fascia, con la continuità che gli si addice.