Quando torna Cristiano Ronaldo? Nessun problema: già alla prossima partita, nonostante la qualificazioni agli ottavi di Champions sia già arrivata. No, con la Dynamo Kiev non riposerà. Scrive Repubblica: "Osserverà un turno di riposo, invece, Cristiano Ronaldo, reduce da un periodo fitto di impegni tra Juventus, in campionato e in Europa, e la nazionale portoghese. Ronaldo non prenderà parte alla trasferta e ritornerà in campo nella sfida dell'Allianz Stadium contro la Dinamo Kiev in Champions League. In attacco contro il Benevento giocheranno Morata e Dybala".