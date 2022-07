Quando torna Federico? Ne ha parlato ai microfoni di Tuttosport il dottor Fabrizio, direttore di Isokinetic Torino ed ex responsabile del settore medico della, commentando le recenti dichiarazioni di Massimilianosecondo cui il talentuoso classe 1997 dovrebbe essere a disposizione da metà settembre, ma "al 100%" da gennaio in poi."Ci sono tre modalità di ritorno allo sport" ha spiegato. "La prima è il ritorno all’allenamento, che contempla varie modalità di rientro progressivo quali i differenziati con lavoro specifico, le partitelle. La seconda è il ritorno alla competizione. Ma c’è anche un terzo livello, cioè il ritorno alla performance. Vale a dire, il ritorno ai livelli di rendimento pre-infortunio. Probabilmente Allegri si riferisce a questo: si aspetta che Chiesa ritorni al suo meglio non prima di due o tre mesi dopo che ha rimesso piede in campo".E sulla sosta per il: "Per Chiesa sarà un aiuto: non penso che resterà a casa, sul divano, a guardare le partite... Giocherà con la, in amichevole... Quello sarà il suo vero ritiro, la ricarica delle batterie per la seconda parte della stagione".