A guardarlo così, a Montecarlo, quel tandem forte e unito ha fatto sognare tanti tifosi. La Juventus ripartirà anche da loro, da Federico Chiesa e Dusan Vlahovic: ieri sono stati invitati a tifare la Ferrari, special guest anche dei box di Alfa Romeo. E domani? Magari, per Federico, la maglia numero 10: "Ma penso solo a tifare Ferrari", la risposta di chi sa come glissare e dribblare.



QUANDO TORNA CHIESA - Come racconta Tuttosport, Chiesa si unirà al gruppo soltanto entro fine agosto. Il giocatore terminerà dunque il percorso di recupero con la fine dell'estate. Quando lo vedremo in campo? Dipenderà tutto da come rientrerà in condizione e se lo farà nei tempi previsti, tanto nessuno vuole accelerare i tempi - in questo senso, non partecipare al Mondiale paradossalmente aiuta Chiesa - anche se tutti sono in attesa. Il tema sarà poi sull'ipotesi di schieramento: Allegri lavorerà su una Juve da 4-3-3, e Federico può partire dalla sinistra. Dall'altra parte ci sarà Di Maria? Di sicuro, al centro troverà l'amico Dusan.