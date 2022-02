Giorgio Chiellini, alle prese con una lesione muscolare, salterà non soltanto il derby ma pure l’andata degli ottavi di Champions in casa del Villarreal, martedì prossimo.



Chiellini vorrebbe tornare a disposizione il 6 febbraio contro lo Spezia, a pochi giorni dal ritorno contro il Villareal e agli spareggi per Qatar 2022. Gare che ovviamente il capitano della Juventus e della Nazionale non vorrebbe saltare assolutamente.