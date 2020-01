Giorgio Chiellini vuole rientrare in questo inizio di 2020. Secondo La Gazzetta dello Sport, il capitano della Juventus è vicino al traguardo: il recupero procede bene e le condizioni del difensore verranno valutate a fine mese, per capire se ci sono le condizioni per inserirlo in lista Champions. La sfida è rientrare per fine febbraio-inizio marzo, in tempo per gli ottavi di Champions League.