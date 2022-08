Come racconta Gazzetta, la speranza è di recuperarlo a pieno regime per il big match di sabato prossimo contro laallo Stadium. Ecco perché, anche sedovesse migliorare nelle prossime ore, probabilmente non sarà rischiato aper preservarlo. Insomma, la sensazione è che al massimo a Marassi il capitano siederà in panchina. Dubbi sul suo eventuale sostituto: chi tra Rugani e Gatti al centro della difesa a fare coppia con Bremer? Il ballottaggio è serrato, con Rugani che ha dalla sua l’esperienza e gli anni già al servizio di Allegri.