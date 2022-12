Inizierà ai margini, il 2023 di Leonardo. Il capitano dellaè ancora fuori per infortunio: il centrale ha dovuto infatti nuovamente fermarsi, a causa un'infiammazione ai tendini dell'adduttore. E si tratta di un problema che al momento non gli permette di allenarsi con i compagni. Anzi: di stare fuori ancora di più, ancor più a lungo. Per una situazione che deve necessariamente passare sotto la lente d'ingrandimento dei medici bianconeri.Allegri l'ha confermato anche ieri, dopo la partita con lo Standard Liegi: Bonucci sarà out per la sfida di Cremona, ma salterà anche la gara interna con l'Udinese. Ebbene: a fortissimo rischio c'è pure Napoli, quasi sicuramente Leo sarà spettatore interessato al Maradona e non in campo, a battagliare con i compagni. Un rischio forte, fortissimo di rivederlo insieme a Vlahovic e Pogba, in rodaggio nella sfida di Coppa Italia contro il Monza, giorno 19 gennaio. Nessuno vuole rischiare, non come l'altra volta. E allora, pazienza e prudenza: c'è una stagione da portare a termine.