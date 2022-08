Come racconta Gazzetta, se le indicazioni dell'ultimo allenamento verranno confermate, Allegri nel primo turno infrasettimanale della stagione, contro lo, dovrebbe schierare tre giocatori nati dopo il 2000 (Vlahovic, Kean e Miretti) più due nati nel 1998. Nel complesso, una bella nidiata di Under 25 per dare una botta di energia a una squadra che è ancora orfana di Bonucci («Rientrerà per la Fiorentina», ha spiegato il tecnico) e di Pogba e ha recuperato Di Maria solo per la panchina.