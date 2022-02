"Bernardeschi non è ancora pronto perché ha quest'infiammazione all'adduttore, un po' sul pube e non possiamo rischiarlo". Così Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza di Federico Bernardeschi. L'esterno bianconero è ancora indisponibile e probabilmente tornerà dopo la partita di Champions League con il Villarreal, così come Leonardo Bonucci, fuori per un problema muscolare.