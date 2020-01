Una stangata importante, quella arrivata dopo la Supercoppa Italiana a Rodrigo Bentancur. Il centrocampista della Juve è stato infatti fermato per 3 giornate in seguito al rosso rimediato in Supercoppa italiana contro la Lazio e la sua reazione nei confronti del quarto uomo. Dopo aver saltato la gara con il Cagliari, non ci sarà dunque neanche con la Roma, né con il Parma nella settimana successiva. Il rientro in campo è però più vicino: mercoledì 15 c'è l'ottavo di Coppa Italia con l'Udinese, e Sarri ha intenzione di ritrovarlo.