Quando torna a giocare Demiral? Ieri il difensore turco è tornato in campo per la prima volta dopo l'infortunio al ginocchio dello scorso gennaio contro la Roma. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, Merih sarà a disposizione tra giugno e luglio e potrà essere come un nuovo acquisto per la squadra di Sarri anche se è fuori dalla lista di Champions League e stando alle regole attualmente vigenti potrebbe scendere in campo soltanto in campionato e Coppa Italia.