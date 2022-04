Tra i lungodegenti che lasceranno presto l'infermeria, dovrebbe esserci Weston McKennie. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, il calciatore e lo staff della Juventus sono fiduciosi che il rientro in campo possa avvenire a cavallo tra la fine del mese e l'inizio di maggio. In tempo per il rush finale di stagione.