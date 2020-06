Secondo Sport, il Barcellona vuole stringere i tempi per chiudere l'operazione di mercato che porterebbe Miralem Pjanic a vestire la maglia blaugrana insieme a Mattia De Sciglio in cambio del trasferimento a Torino di Arthur. Per questioni di bilancio, le due società premono per chiudere questo accordo entro la fine del mese, ma i tempi sono stretti e il rischio che tutto possa saltare non viene escluso dai giornali spagnoli.