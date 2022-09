Come racconta Gazzetta, nella notte tra mercoledì e ieri, è stato trovato infatti l’accordo a sorpresa con il Liverpool per il prestito di. Quindi, nel tardo pomeriggio, l’ok al Chelsea per il trasferimento a titolo temporaneo, ma con diritto di riscatto, di Denis Zakaria. La Juve risparmia su due ingaggi pesanti e mantiene in rosa due dei suoi giovani talenti formati nella “cantera”: Fabio Miretti, assoluto protagonista in questo inizio di stagione, e Nicolò Fagioli.