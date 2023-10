Come racconta Tuttosport, c'è la data per la richiesta di pagamento avanzata da Cristiano Ronaldo per i 19,5 milioni legati alla vicenda del congelamento della quota salario per la manovra stipendi ai tempi del Covid. In una nota dell’ultimo cda, è precisato che la Juve contesta la sua posizione e la discussione della causa si terrà il 21 novembre con termine per la pronuncia del lodo arbitrale il 22 aprile 2024.