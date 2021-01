Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juve ha praticamente definito l'arrivo di Nicolò Rovella. Per TS, "lunedì, all’apertura ufficiale della sessione invernale di trattative (o comunque nel giro di pochi giorni), diventerà un giocatore di proprietà della Juventus. Di proprietà della Juventus e non semplicemente della Juventus perché l’intesa tra la società bianconera e quella rossoblù prevede che il diciannovenne centrocampista rimanga in prestito al Genoa almeno fino a giugno".