Federico Chiesa ha avuto un impatto devastante sulla Juventus. Un acquisto azzeccatissimo per il club bianconero, che su di lui ha puntato la bellezza di 60 milioni di euro, dilazionati su prestito e pagamenti pluriennali. Ma quando verrà riscattato? Fiorentinanews.com prova a spiegare così la vicenda: "Tutte le condizioni per l’obbligo di riscatto previste dal contratto di acquisizione, firmato il 5 ottobre 2020, fanno riferimento alla stagione 2021/22. Al verificarsi anche di una sola di queste, la Juventus dovrà impegnarsi a versare 40 milioni di euro a rate da aggiungere ai 3 milioni di quest’anno e ai 7 milioni dell’anno prossimo per il prestito oneroso, più eventuali bonus fino a raggiungere il massimale di 60 milioni".