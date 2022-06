La Juventus aspetta, ma non lo farà a lungo. I bianconeri hanno fatto la loro proposta a Di Maria: contratto annuale da 7 milioni netti a stagione. Proposta che non ha ancora avuto risposta. Secondo quanto riporta Tuttosport, la dirigenza bianconera attenderà ancora qualche giorno, non settimane, prima di chiudere la trattativa, nel caso in cui l'entourage del Fideo non dovesse farsi sentire.