è un nome sempre più caldo per la panchina della Juventus. Come vi abbiamo raccontato su ilBiancoNero.com , il viaggio a Londra di Fabio Paratici è servito per avvicinare ulteriormente quello che potrebbe diventare l’erede di Max Allegri sulla panchina bianconera. Dopo aver conteso lo scudetto alla Vecchia Signora con il, Sarri ha così la chance di allenarla.- “”: queste le parole di Sarri durante la lotta scudetto della stagione 2017-18. In quell’anno il Napoli arrivò a un passo dallo strappare il titolo alla Juventus di Allegri, battuta allo Stadium con il gol di Koulibaly. La vittoria bianconera contro l’Inter e il tracollo azzurro a Firenze fecero poi sfumare il sogno dell’allenatore, che poi si sarebbe trasferito al Chelsea.