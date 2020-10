1









Come racconta Tuttosport, "sul sito ufficiale della Juventus - sezione Store - si dà l’appuntamento a domani alle ore 10 quando «un nuovo lancio per veri appassionati sta per arrivare». Si tratta di una quarta maglia speciale, disegnata dal musicista e imprenditore Pharrell Williams, che sarà indossata dai campioni d’Italia in un’unica occasione, come fatto una stagione fa con la casacca bianconera con tocchi di verde fluo - realizzata in collaborazione con Palace, marchio di streetwear londinese - con cui Cristiano Ronaldo e compagni sconfissero 2-1 il Genoa il 30 ottobre 2019 (rigore di CR7 al 96’). La maglia, che si ispira al rosa dominante sulla seconda casacca della Juve nella stagione 2015-16, presenta una curiosa caratterizzazione nonché il vecchio logo del club. E’ l’ultima idea dello sponsor tecnico Adidas. Confermate, dunque, le anticipazioni già diffuse sui social dal profilo La Maglia Bianconera".