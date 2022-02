Come racconta il Corriere dello Sport, è stato messo in agenda il nuovo incontro tra Antun e la Juventus. A metà febbraio o più probabilmente verso la fine. C’è un appuntamento fondamentale del calendario finanziario che riguarda il Cda del club bianconero, in programma per il 23-25 febbraio. Sarà l’occasione per approvare la semestrale al 31 dicembre 2021 ma anche per fare il punto su progetti e investimenti futuri