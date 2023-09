Slitta ai primi di ottobre il Cda per l’approvazione del progetto di bilancio al 30 giugno 2023. Lo ha reso noto la Juventus (nella foto, da sinistra, il presidente Gianluca Ferrero e l’a.d. Maurizio Scanavino) attraverso un comunicato, in cui si specifica che la riunione, «prevista tra il 18 e 22 settembre, si terrà nell’intervallo compreso tra il 2 e il 6 ottobre», mentre l’assemblea degli azionisti prevista per la terza decade di ottobre, «si terrà nella terza decade di novembre». Lo riporta Gazzetta.